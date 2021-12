Marco Mengoni: io, la musica e la creatività

Marco Mengoni è stato ospite di Happy Together per raccontarsi ai microfoni di Isabella e Alberto.

L'artista ha presentato il suo nuovo album "Materia (Terra)", inizio di un nuovo progetto. Si tratta di un percorso in tre album in cui Mengoni racconta tre anime differenti e complementari e in cui unisce le sue origini, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.