Settembre con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Settembre propone il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di settembre:

3 settembre - Milk & Sugar

Milk & Sugar, ovvero i dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.

10 settembre - Alaia & Gallo

Alaia & Gallo sono un duo campano di dj e produttori italiani autori di hit molto apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?”. L’ultimo grande successo è “I’m going up”, lanciato sulla label Milk&Sugar in collaborazione con Michelle Weeks. Il duo vanta altre collaborazioni con Defected, Glasgow Underground, Armada.

17 settembre - ATFC

Atfc (Aydin The Funki Chile), produttore di fama internazionale, che collabora con le più importanti label mondiali di house music come le britanniche Defected e Toolroom. Atfc è ben noto per i suoi esplosivi dj set, che, con un susseguirsi di ritmi incalzanti e travolgenti, fanno entusiasmare le dancefloor di tutto il mondo e celebri locali come il Pacha d'Ibiza e di Londra.

24 settembre - David Morales

David Morales, di origini americane, ha iniziato nei club più famosi di New York negli anni 80 ed è stato premiato nel 1998 con il Grammy Award come miglior remixer, trasformando molti brani pop in hit ballabili, adatti ai club. E’ noto in Italia per aver partecipato anche alla trasmissione TOP DJ in onda su Italia 1. Si è esibito in moltissimi club in tutto il mondo, incluse numerose presenze ad Ibiza in club del calibro del Pacha e Space. Ha remixato e prodotto oltre 500 pubblicazioni per artisti come Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston e Jamiroquai.