9 maggio: Festa della mamma

La festa della mamma quest'anno si festeggia in Italia il 9 maggio.

Per celebrarla, ecco 5 splendide canzoni da dedicare a tutte le mamme

Celine Dion - Because You Loved Me

«You gave me wings and made me fly

You touched my hand I could touch the sky

I lost my faith, you gave it back to me

You said no star was out of reach»

(Mi hai dato le ali e mi hai fatto volare

Hai toccato la mia mano, potevo toccare il cielo

Ho perso la mia fede, me l’hai ridata

Hai detto che nessuna stella era fuori portata)

Carmen Consoli - In bianco e nero

«Le avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché

Nei lunghi ed ostili silenzi e momenti di noncuranza

Puntualmente mi dimostravo inflessibile, inaccessibile e fiera

Intimamente agguerrita temendo una sciocca rivalità»

2Pac - Dear Mama

«And there's no way I can pay you back

But my plan is to show you that I understand

You are appreciated

Lady, don't you know we love you? (And dear Mama)

Sweet lady, place no one above you (You are appreciated)

Sweet lady, don't you know we love you?»

«Non c'è modo in cui possa ripagarti

Ma il mio piano è di mostrarti che io capisco

Ti apprezzo

Signora, non lo sai che ti vogliamo bene? (cara mamma)

Dolce signora non metterei nessuno sopra di te (sei apprezzata)

Dolce signora, non lo sai che ti vogliamo bene?»

Spice Girls - Mama

«Back then, I didn't know why

Why you were misunderstood

So now, I see through your eyes

All that you did was love

Mama, I love you, Mama, I care

Mama, I love you, Mama, my friend

You're my friend»



«Allora, non sapevo perché

Perché eri così fraintesa

Perciò ora, vedo attraverso i tuoi occhi

Tutto ciò che facevi era amore

Mamma, ti voglio bene, mamma, mi interessa

Mamma, ti voglio bene, mamma, amica mia

Tu sei mia amica»

Alicia Keys - Superwoman

«For all the mothers fighting

For better days to come

And all my women, all my women sitting here trying

To come home before the sun

And all my sisters

Coming together

Say yes I will

Yes I can»

«Per tutte le madri che lottano

per i giorni migliori che dovranno arrivare

e tutte le mie donne, tutte le mie donne

che sono qui sedute a cercare di

tornare a casa prima del sole

e tutte le mie sorelle che arrivano assieme

ho detto che lo farò, si, posso farlo»

