Aprile con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, è in arrivo anche nel mese di aprile, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di aprile:

2 aprile: David Morales

9 aprile: Kraak & Smaak

16 aprile: Diego Broggio

23 aprile: Anna Tur

30 aprile: Peter Brown

DAVID MORALES

DJ e produttore discografico statunitense di House Music tra i più conosciuti ed apprezzati, nonché vincitore di un Grammy, David Morales abbina anche una intensa attività di remixer per le più grandi popstar. Nato e cresciuto a Brooklyn da una famiglia di origine portoricana, David Morales è cresciuto durante l’era più influente della musica dance ed ha frequentato club leggendari come il Loft e il Paradise Garage.

KRAAK&SMAAK

Un trio di DJ/Producer proveniente dalla città di Leida, in Olanda, composto da Oscar de Jong, Mark Kneppers e Wim Plug. I tre hanno iniziato a registrare nel 2003: due anni fa è uscito il loro quinto album in studio "Juicy Fruit", seguito poi da un album di remix nel 2017.

DIEGO BROGGIO

DJ e produttore, celebre per vare dato vita ai DB Boulevard. Inizia la sua carriera inizia nelle prime radio libere di Padova ed è poi dj nelle più famose discoteche del veneto. Nel 1991 crea la BBS Comunication, agenzia di gestione e management di discoteche. Il suo successo più noto è "Point of VIEW".

ANNA TUR

Anna Tur è figlia di Joan Tur, creatore della popolare stazione di musica elettronica Ibiza Global Radio, e della giornalista Maribel Torres. E' direttrice e produttrice di Ibiza Global Radio e una delle dj spagnole più prestigiose.

PETER BROWN



Dj e produttore francese di base a Barcellona, ha pubblicato per label prestigiose come Spinnin', Ministry of Sound, Zulu Rec, Safe Music, Hall Of Fame, Urbana, Pacha, Housesession, Jungle Funk, Sphera, GuestHouse, Go Deeva. Nel 2009 è entrato a fat parte del PACHA IBIZA DJs Team, andando in tour in tutto il mondo. Dal 2016 è A&R Manager della Hotfingers Records e della Alex Kenji's Label e resident dj al Cafe Del Mar Club di Barcellona.