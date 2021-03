Lady Gaga buon compleanno

Lady GaGa è nata, con il nome di di Stefani Joanne Angelina Germanotta, a New York, il 28 marzo 1986.

Eclettica, versatile, eccelsa performer, ha conquistato fin dal primo album "The Fame" (che conteneva le hit "Just Dance" e "Poker Face") l'attenzione del pubblico e via via ha costruito nel tempo una solida carriera, mai prevedibile né banale. Capace di muoversi perfettamente a suo agio nel pop, Lady GaGa (il cui nome d'arte è ispirato alla celebre canzone "Radio Ga Ga" dei Queen) ha anche mostrato tutto il suo talento vocale nell'album "Cheek To Cheek", con Tony Bennett.

Dato il suo talento camaleontico, non ha poi sorpreso il fantastico exploit da attrice. Protagonista del film diretto e interpretato da Bradley Cooper, "A Star Is Born", ha conquistato pubblico e critica e vinto l'Oscar per la migliore canzone per il brano "Shallow" (tratto dal film), due Golden Globe, undici Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo).

(Foto Getty Images)