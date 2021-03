Radio Monte Carlo Vip Lounge: gli appuntamenti di marzo

Marzo è sinonimo di Primavera e di novità anche per Radio Monte Carlo Vip Lounge, dove si ascolta tutto il meglio della musica house e deep house, con Guest DJ consolidati a cui si affiancano nuovi talenti da scoprire e soprattutto da ascoltare. Il tutto come sempre coordinato dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radio show in onda ogni venerdì e sabato dalle ore 22.



Ecco il calendario di marzo:

5 marzo: ATFC

Atfc (Aydin The Funki Chile), produttore di fama internazionale, che collabora con le più importanti label mondiali di house music come le britanniche Defected e Toolroom. Atfc è ben noto per i suoi esplosivi dj set, che, con un susseguirsi di ritmi incalzanti e travolgenti, fanno entusiasmare le dancefloor di tutto il mondo e celebri locali come il Pacha d'Ibiza e di Londra.

12 marzo: Derrick McKenzie from Jamiroquai

Derrick McKenzie è uno dei batteristi più bravi al mondo, da parte del gruppo funk Jamiroquai. Derrick a soli dieci anni si avvicina alla batteria grazie ad un amico che faceva parte di una band reggae. Forte di quest’esperienza inizia a suonare nei locali e alla fine degli anni 80 si unisce al gruppo funk-jazz Tranzeyance e successivamente al gruppo rap londinese Urban Species. Negli anni 90 viene proposto a Derrick McKenzie di far parte dei Jamiroquai, band che consacra il suo nome a livello mondiale.

19 marzo: Neverdogs

Hanno fatto tanta strada Tommy Paone e Marco De Gregorio, da quando nel 2000 diedero vita ai Neverdogs. Tanti anni con Music On e con il progetto It’s All About The Music, per arrivare al 2018 e alla nascita della loro etichetta discografica Bamboleo. Hanno suonato nei club più noti al mondo a livello di House, da Londra ad Ibiza.

26 marzo: La Santa

La Santa è nata a Madrid, è una dj eclettica e produttrice di musica moderna. La Santa è stata influenzata da musica classica, jazz, bossa nova, soul e world music. Questa fusione di culture le ha permesso di fonderle in DJ set in cui libera tutta la sua energia per la musica, attraverso vibrazioni anche spirituali, in continua evoluzione.