Radio Monte Carlo Vip Lounge: gli appuntamenti di dicembre

Torna anche a dicembre l'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge, per ascoltare il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

4 dicembre: ATFC

11 dicembre: Alaia & Gallo

18 dicembre: Milk & Sugar

25 dicembre: Nice 7

ATFC (Aydin The Funki Chile) è il nome d'arte del dj e produttore Aydin Hasirci, attivo già da 14 anni sulla scena internazionale. La sua hit più nota è "In and Out of My Life".

Alaia & Gallo sono un duo di dj e produttori italiani autori di hit assai apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?".

Milk & Sugar è il nome scelto dai dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.

NiCe7 è il duo composto da Nicola Daniele e Cesare Marocco. Il loro sodalizio artistico è nato nel in 2005. La loro "Point" è stata premiata come miglior traccia tech-house nel 2011, Beatport Music Awards.



Radio Monte Carlo Vip Lounge Club Edition è una web radio, con la selezione di brani curata dallo stesso dj Luca Onere: potete ascoltarla 24 ore su 24 in streaming sul sito radiomontecarlo.net o scaricando la nostra app. In playlist ci sono le migliori track internazionali, in collaborazione con prestigiose labelscome Defected Records, Salted, Spinning, Deep, Vega Records, Quantize, Sony Music, Universal, Purple Music. Non dimenticate infine di seguirci sulle nostre pagine social, dove scoprirete tutto il meglio della House e Deep House.