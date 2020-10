Kraftwerk: arrivano le ristampe in vinile colorato

Gli amanti della musica elettronica gioiscono: il 9 ottobre escono infatti nuove ristampe in vinile colorato da 180 gr di alcuni degli album più emozionanti dei Kraftwerk, la band di Düsseldorf fondata negli Anni Settanta da Ralf Hütter e Florian Schneider (scomparso nell'aprile di quest'anno), che diede vita alle sonorità sperimentali elettroniche. A ispirarli erano stati il minimalismo e la musica colta di Stockhausen.

Nel tempo, i Kraftwerk sono diventati una vera band di culto, pioniera di stili come la techno-pop e l'industrial. Testimonianza del loro impatto sulla cultura è la mostra, allestita al London’s Design Museum, “Electronic: From Kraftwerk to the Chemical Brothers”, con uno showroom in 3D che racconta l’unicità di un concerto dei Kraftwerk con la sua presentazione audio e visual all’avanguardia.

Ascolta i brani più iconici dei Kraftwerk durante Monte Carlo Nights e Dardust Night.

Il 9 ottobre escono adesso 8 vinili della versione UK ("Autobahn", "Radio-Activity", "Trans Europe Express", "The Man-Machine", "Computer World", "Techno Pop", "The Mix" e "Tour De France") e 6 vinili tedeschi. Le edizioni tedesche sono le 5 versioni in lingua tedesca degli album con l’aggiunta di "Radio-Activät", il quale ha lo stesso audio della stampa UK, ma presenta sull’artwork i titoli delle canzoni in tedesco. Le nuove pubblicazioni sono stampate su vinile da 180g, con una gamma variopinta di vinili colorati; dallo straordinario giallo neon traslucido di "Computer World" fino al blu traslucido di "Autobahn". Ogni album è completato da un booklet con alcune delle illustrazioni più iconiche e visionarie dei Kraftwerk.