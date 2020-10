John Lennon: ritratto d'artista

Il 9 ottobre 2020 John Lennon avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrare uno dei più grandi talenti musicali della storia esce adesso un cofanetto de luxe intitolato "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes".

La raccolta contiene 36 brani su doppio cd, bluray disc audio e un booklet di 124 pagine con meravigliose foto esclusive.

Si tratta della possibilità di avvicinarsi ancora di più al laboratorio creativo di un artista che ha sempre lottato per l'onestà e la franchezza nella sua musica e nella sua vita e che ha fatto delle sue indimenticabili canzoni un'istantanea del suo cuore e della sua mente, raccontando la propria visione del mondo. Lennon è sempre stato onesto nei suoi pensieri su amore, pace, politica, verità, bugie, media, razzismo, femminismo, religione, matrimonio, paternità: ha cantato di tutto e ascoltare le sue canzoni permette di capire la sua visione della vita e il suo ricchissimo mondo interiore.

Le canzoni di "Gimme Some Truth" sono state selezionate e prodotte da Yoko Ono e da Sean Lennon. Sono state anche completamente remixate, migliorando radicalmente la loro qualità sonora. Il titolo della raccolta nasce dall’aspra critica di Lennon del 1971 nei confronti di politici ingannevoli, dell’ipocrisia e della guerra.

«John era un uomo brillante con un grande senso dell'umorismo e comprensione», scrive Yoko Ono nella prefazione del booklet incluso nell'edizione Deluxe. «Credeva nella sincerità e che il potere delle persone potesse cambiare il mondo. E accadrà. Tutti noi abbiamo la responsabilità di creare un mondo migliore per noi stessi e per i nostri figli. La verità è ciò che creiamo. È tutto nelle nostre mani».

Il libro di 124 pagine incluso nell'edizione Deluxe racconta la storia di tutte le trentasei canzoni nelle parole di John & Yoko e le parole di coloro che hanno lavorato al loro fianco, attraverso interviste nuove e d'archivio, accompagnate da centinaia di fotografie inedite, Polaroid, fotogrammi di film, lettere, fogli con i testi, scatole di nastri, opere d'arte e cimeli dagli archivi di Lennon-Ono.

"Gimme Some Truth" esce anche in cd con 19 tracce, doppio LP, doppio cd, 4 LP con 36 tracce e diverse versioni digitali per il download e lo streaming. I formati Deluxe Edition e 4LP includono anche un poster fronte / retro di Lennon stampato in bianco e nero con elementi argento e oro, e due cartoline, una delle quali è una replica della lettera che Lennon scrisse alla Regina d'Inghilterra nel 1969 quando restituì il suo titolo di Member of the Order of the British Empire come "protesta contro il coinvolgimento della Gran Bretagna nella questione Nigeria-Biafra, contro il nostro sostegno all'America in Vietnam".

La copertina dell'album presenta uno splendido e raro ritratto di profilo in bianco e nero di John Lennon, scattato il giorno in cui John restituì il suo MBE.

In ordine cronologico per pubblicazione di ciascun album, le canzoni nella versione a 36 tracce includono tutti i più grandi successi di Lennon e mostrano i suoi pensieri, le sue idee e le sue convinzioni su tutto, dalla pace ("Imagine", "Give Peace A Chance", "Happy Xmas (War Is Over”), alla religione ("God"), dalla politica (" Power To The People "," Working Class Hero "), ai politici bugiardi ("Gimme Some Truth"), dal razzismo (" Angela "), all’uguaglianza ("Woman"), dall’amore e matrimonio ("Love", "Oh Yoko!", "Dear Yoko", "Mind Games", “Out The Blue,” “Every Man Has A Woman Who Loves Him,” “Grow Old With Me”), alla paternità (“Beautiful Boy (Darling Boy)”), solitudine (“Isolation”) e molto altro. Alcuni tra i momenti salienti includono "Jealous Guy" e "# 9 Dream", l'aspro "How Do You Sleep?", la spensierata "Watching The Wheels", una divertente registrazione dal vivo di "Come Together" che aveva originariamente registrato con i Beatles, l'entusiasmante collaborazione di Elton John in " Whatever Gets You Thru The Night " e l’agrodolce "I'm Stepping Out". Meravigliose canzoni che ci fanno scoprire le molte sfaccettature di John Lennon: il cantautore, il rivoluzionario, il musicista, il marito, il narratore, il papà, il provocatore, l'attivista per la pace, l'artista, l'icona.

Il libro incluso all’interno della Deluxe Edition ricorda che: «Yoko è fortemente convinta che nel realizzare la serie The Ultimate Mixes si ottengano tre cose: rimanere fedeli e rispettosi ai brani originali, garantire che il suono sia generalmente più chiaro dal punto di vista sonoro e aumentare la chiarezza della voce di John».