JAZZMI: l'edizione 2020

Dal 22 ottobre al 1° novembre torna JAZZMI, la grande manifestazione che porta la musica live in 50 spazi cittadini, a Milano e in tutti i suoi quartieri, con giovani band e artisti affermati. Tanti i progetti speciali e gli eventi gratuiti.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La manifestazione di quest'anno è all'insegna del coraggio, della solidarietà, della tenacia e dell'unione, per un’edizione dedicata a una città che si rialza con l’emozione insostituibile della musica dal vivo. Dai due poli principali della Triennale e del Blue Note, JAZZMI coinvolgerà tutta Milano, dal Castello Sforzesco al Giambellino, da Piazza Duomo e il Pirellone all’Ortica e Chiaravalle, e ancora CityLife, Porta Nuova, Corvetto, San Siro e anche fuori città a Rozzano, Trezzano Sul Naviglio, Carugate e San Donato Milanese.

Il programma è di altissima qualità e con costante attenzione alle disposizioni necessarie a contenere il virus.

Il palco della Triennale di Milano viene inaugurato dal doppio set di Danilo Rea – Massimo Moriconi – Alfredo Golino con il loro “Tre per una” speciale omaggio a Mina in compagnia di Massimiliano Pani. Giorno per giorno si alterneranno grandi maestri.

Al Blue Note Milano inaugura JAZZMI il talento di Serena Brancale in una serata con ospiti speciali, il fuoriclasse Kurt Rosenwinkel, Confirmation 5tet feat. Francesco Cafiso celebrano un gigante del jazz come Charlie Parker.

Al Teatro dal Verme il grande ritorno dei Napoli Centrale capeggiati da James Senese e per la prima volta a JAZZMI The Comet is Coming, cosmonauti musicali capeggiati da Shabaka Hutchings.

Al Conservatorio di Milano due grandi ritorni: Paolo Fresu e Stefano Bollani, che chiuderà il festival con un doppio set di Piano Variations on Jesus Christ Superstar, personale versione totalmente inedita e interamente strumentale del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice.

QUESTI GLI APPUNTAMENTI SEGNALATI DA RADIO MONTE CARLO

Giovedì 22 ottobre - Triennale Milano - DANILO REA “TRE PER UNA”, OMAGGIO A MINA Con la partecipazione di MASSIMILIANO PANI

Giovedì 22 ottobre - Blue Note Milano SERENA BRANCALE & SPECIAL GUEST

Venerdì 23 ottobre - Teatro Dal Verme THE COMET IS COMING

Venerdì 23 ottobre - Triennale Milano Teatro FRANCO D’ANDREA - NEW THINGS

Sabato 24 ottobre - Triennale Milano Teatro C’MON TIGRE + TOCCAFONDO

Sabato 24 Ottobre - Teatro Dal Verme JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE

Sabato 24 ottobre - Triennale Milano Teatro TOMMASO CAPPELLATO

Domenica 25 ottobre- Triennale Milano Teatro GIOVANNI FALZONE / GLAUCO VENIER

Domenica 25 ottobre - Blue Note Milano BALKAN ROOTS WITH ORRIN EVANS

Martedì 27 ottobre - Triennale Milano Teatro MICHAEL LEAGUE & BILL LAURANCE

Martedì 27 ottobre, - Blue Note Milano MINO CINELU & NILS PETTER MOLVAER "SULA MADIANA"

Mercoledì 28 ottobre - Triennale Milano Teatro MUSICA NUDA (PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI)

Mercoledì 28 ottobre - Blue Note Milano CAMILLE BERTAULT

Giovedì 29 ottobre - Triennale Milano Teatro PEIRANI & PARISIEN

Giovedì 29 ottobre - Blue Note Milano GEGÈ TELESFORO

Giovedì 29 ottobre - Conservatorio di Milano PAOLO FRESU – AROUND TUK 2

Sabato 31 ottobre - Triennale Milano Teatro CRISTINA DONÀ & THE FISHWRECK – SEA SONGS

Sabato 31 ottobre - Triennale Milano Teatro SARATHY KORWAR

Domenica, 1 novembre- Triennale Milano Teatro YARON HERMAN TRIO

Domenica 1 novembre - Conservatorio di Milano STEFANO BOLLANI – PIANO VARIATIONS ON JESUS CHRIST SUPERSTAR

Oltre settanta saranno gli eventi live della ormai consueta rassegna JAZZMI FREE. Si torna anche nei musei, seppur all’aperto e sotto i portici: Castello Sforzesco e il MUBA – Rotonda della Besana tornano ad aprirsi alla musica nei due weekend del festival. JAZZMI non rinuncia a portare la musica anche a chi più difficilmente potrà partecipare al festival e inaugura e chiude in due posti speciali della città: giovedì 22 ottobre alla Sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda e domenica 1° novembre a Casa Jannacci in viale Ortles.

