Il 30 aprile in tutto il mondo si celebra l’International Jazz Day. E Umbria Jazz e Radio Monte Carlo, radio ufficiale del Festival, per festeggiare un giorno tanto speciale hanno deciso di regalarvi un concerto emozionante, ricco di grandissimi ospiti.

L'evento è in programma giovedì 30 aprile alle ore 22: Monte Carlo Nights diventa "Songs of Hope and Joy” e il padrone di casa Nick the Nightfly ospita virtualmente in studio un memorabile concerto che riunisce sette big della scena jazz, che si esibiscono, ognuno a casa propria, in un inedito live. Il primo artista è Stefano Bollani. Potrete scoprire gli altri incredibili ospiti giorno dopo giorno sui nostri canali social (Instagram e Facebook).

Già durante la settimana precedente il 30 aprile sulle frequenze di Radio Monte Carlo saranno presentati brani tratti dall’archivio di Umbria Jazz. Per un'emozione tutta da condividere.