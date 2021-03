Mina, buon compleanno!

Ascolta la nostra web radio dedicata a Mina: Mina ieri, oggi e domani

Alla voce "mito" sul vocabolario italiano ci dovrebbe essere la sua foto. Oggi Mina festeggia il suo compleanno e il mondo dello spettacolo rende omaggio ad Anna Maria Mazzini, quella che può essere considerata come l'ultima vera diva della musica italiana. Non c'è solo la voce ad averla portata alle altezze che ha raggiunto, ma anche la sua spiccata personalità e la scelta di "oscurarsi" dopo anni in cima alle classifiche. Da diversi anni infatti ha deciso di rifugiarsi in Svizzera, ha dato l'addio al palco ma mai alla musica continuando a cantare e ad incidere album, e più in generale a far sentire il suo peso artistico alle generazioni future.

Il debutto

L'anno da ricordare è il 1958, e più in generale quello che può essere considerato come il periodo d'oro della musica italiana quando nel giro di pochissimo tempo vengono alla luce nuovi talenti come Adriano Celentano, Bobby Solo, Little Tony e Gianni Morandi. Il luogo da ricordare è invece la Bussola, forse il locale più famoso della Versilia insieme alla Capannina, e capace di diventare una sorta di punto di riferimento della musica italiana ed internazionale (si esibirono in quegli anni Ray Charles, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Louis Armstrong e tantissimi altri).

Il successo.

La sua voce viene notata immediatamente e da lì a poco arriva il successo con la prima esibizione a Sanremo con "E' vero". E' solo l'inizio visto che nel giro di qualche anno la "Tigre di Cremona" mette insieme un successo dietro l'altro con "Cielo in una stanza", "Mille bolle blu", "Città vuota" e "L'uomo per me". L'Italia è ai suoi piedi, i giornali non parlano che di lei. Se la sua musica è inattaccabile non si può dire lo stesso per la sua vita personale, almeno per l'Italia di quei tempi. Mina ha una storia con Corrado Pani, sposato, da cui ha anche un figlio, Massimiliano. E i perbenisti non le risparmiano critiche feroci a cui risponde a suon di hit "Grande, grande, grande", "E poi", "Parole, parole" e "Se telefonando". Alla canzone abbina la televisione diventando ancora di più l'artista degli italiani. Il tutto fino all'addio alle scene arrivato in maniera definitiva il 23 agosto del 1978 proprio alla Bussola, dove era tutto cominciato.

Oggi

Ma niente è finito. La decisione di ritirarsi a vita privata da parte della cantante è stata una scelta di privacy che non ha influito sulla sua capacità di continuare a incidere dischi e influenzare e ispirare le future generazioni. Mina rappresenta ancora la vetta della musica italiana.