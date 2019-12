Alicia Keys, Tiromancino, Dua Lipa... ecco gli album in arrivo nel 2020

Il 2020 sarà un anno pieno di novità, soprattutto in campo musicale. In attesa di festeggiare la mezzanotte, ecco la lista degli album più attesi per il nuovo anno.

Cominciamo con Dardust. Il 17 gennaio uscirà l'attesissimo "S.A.D. Storm And Drugs". Il progetto è il terzo capito di una trilogia iniziata nel 2015 con "7" e proseguita nel 2016 con "Birth". Un album diverso, ricco di ambientazioni minimaliste. La sua è una musica strumentale, che si sposa con l'immaginario elettronico di matrice Nord Europea.

Tra gli attesissimi anche Eros Ramazzotti che dovrebbe stupirci con nuova musica, ma ancora non abbiamo una data precisa. Anche Nina Zilli e Tiromancino hanno annunciato il loro ritorno discografico. Un ritorno assolutamente imperdibile sono i Pet Shop Boys. La loro ultima fatica discografica completerà la trilogia iniziata con "Electric" (2013) e "Super" (2016), si chiamerà "Hotspot" e sarà pubblicato il 24 gennaio 2020.

Poi ci saranno anche Alicia Keys, con il disco "A.L.I.C.I.A." in uscita i primi mesi del 2020, e Alanis Morissette che tornerà in grande stile con "Such Pretty Forks in the Road" a maggio.

Infine, aspetteremo con ansia i nuovi lavori di Dua Lipa ("Future Nostalgia"), Lana Del Rey ("White hot forever") e Sam Smith.