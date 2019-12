Simply Red, Celine Dion, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini... i tour del 2020

Il 2020 si preannuncia già come un anno ricco di concerti imperdibili. Sono davvero tanti, infatti, gli artisti che hanno già rivelato di avere un tour in programma, molti dei quali legati a nuovi album in uscita.

Per quanto riguarda le star internazionali, ad esempio, Celine Dion a gennaio inizierà un lungo tour mondiale che la vedrà calcare prima i palchi americani, e poi quelli europei. L’appuntamento in Italia con l’artista della meravigliosa canzone di Titanic, “My Heart Will Go On”, è previsto per il prossimo 25 luglio a Mura di Lucca.

In occasione dell’uscita del loro nuovo disco dal titolo “Blue Eyed Soul”, torneranno a esibirsi anche i Simply Red, con un tour che inizierà il prossimo ottobre e che farà tappa al Mediolanum Forum di Milano il 16 novembre. Il prossimo 14 febbraio, inoltre, tornerà sul palco anche James Blunt, iniziando da Birmingham per poi approdare anche in Italia, il 25 marzo a Milano e il 27 marzo a Padova.

La cantante australiana Toni Watson, in arte Tones and I, inizierà il prossimo tour l’11 febbraio negli Stati Uniti e arriverà in Italia, a Novegro-Tregarezzo (MI), il prossimo 25 giugno. I fan della bellissima Lana Del Rey saranno felici di sapere che la cantante farà tappa all’Arena di Verona il 9 giugno del 2020. Per chi ama il rap, invece, segnaliamo il live dell’artista statunitense Kendrick Lamar in programma il prossimo 7 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Infine, vi ricordiamo l’unica data italiana degli OneRepublic, il 6 marzo, e l’unica dell’artista britannico James Arthur, entrambe in programma al Fabrique di Milano.

Per quanto riguarda gli artisti italiani, invece, sul palco potremo vedere e ascoltare Dardust, ossia il musicista Dario Faini, il 27 febbraio 2020 a Roma, il 5 marzo a Milano e il 6 marzo a Torino. È già partito, invece, il tour di Mika con la prima tappa in Francia lo scorso 19 dicembre: l’artista si esibirà poi il 1 febbraio a Padova, il 2 a Bolzano, il 5 a Napoli, il 7 a Bari e l’8 a Reggio Calabria.

Il 2020, inoltre, sarà anche l’anno del grande ritorno sul palco di molti big del panorama musicale italiano: stiamo parlando di Gianna Nannini che ha in programma un tour che inizierà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, per poi proseguire nei mesi successivi nei palazzetti di Bari (18 novembre), Napoli (19 novembre), Catania (21 novembre), Treviso (25 novembre), Torino (28 novembre), Milano (1 dicembre) e infine Roma (3 dicembre).

Sarà negli stadi, invece, il grandioso tour con il quale Tiziano Ferro festeggerà i suoi 40 anni. Si intitola “TZN2020” e queste sono le date: 30 maggio Lignano Sabbiadoro, 5 e 6 giugno Milano, 6 giugno Milano, 11 giugno Torino, 14 giugno Padova, 17 giugno Firenze, 20 giugno Ancona, 24 giugno Napoli, 27 giugno Messina, 3 luglio Bari, 7 luglio Modena, 11 luglio Cagliari e 15 luglio Roma.

Anche Cesare Cremonini si esibirà nei principali stadi italiani per il suo tour del 2020, il 27 giugno a Milano, il 30 giugno a Padova, il 7 luglio a Firenze e il 18 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Infine, vi segnaliamo i live di Zucchero che, dopo le date americane, tornerà in Italia per esibirsi per 10 serate all’Arena di Verona, dal 22 settembre al 4 ottobre del 2020.