Buon Compleanno, Robbie Williams!

Tanti auguri Robbie Williams! Il musicista è nato infatti a Stoke-on-Trent il 13 febbraio 1974.

Il suo nome completo è Robert Peter Williams.

I suoi inizi sono nella boy band Take That. Era il 1990 e Robbie fece parte del gruppo fino al 1995. Nel 1997 Robbie diede il via alla sua carriera da solista.

Robbie ha avuto 7 singoli al primo posto della classifica britannica dei singoli e 10 dei propri 12 album in studio al primo posto della classifica britannica degli album. Ha vinto 18 BRIT Award e nel 2006 è entrato nel Guinness dei primati per aver venduto 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno per il suo tour mondiale.

Tra i suoi album più amati, "Life Thru a Lens", "I've Been Expecting You", "Sing When You're Winning", "Swing When You're Winning", "Rudebox".

Robbie Williams ha sposato l'attrice Ayda Field a Beverly Hills il 7 agosto 2010.La coppia ha tre figli: Theodora Rose Williams, Charlton Valentine e Colette (Coco) Josephine.

