Buon compleanno, Mario Biondi!

Il musicista dalla voce calda, profonda, sensuale, è nato a Catania il 28 gennaio 1971.

Sapevate che il vero nome dell'artista all'anagrafe è Mario Ranno? Il musicista ha scelto il nome d'arte Biondi in omaggio al padre cantante, Stefano Biondi. Appassionato di musica soul, Mario si è fatto conoscere e amare dal mondo intero con il singolo "This Is What You Are".

Il suo primo album è "Handful Of Soul".

Vengono poi il doppio live "I Love You More", l´interpretazione di due brani della colonna sonora del rifacimento del grande classico disneyano del cinema d´animazione Gli Aristogatti: le canzoni "Everybody Wants To Be A Cat" ("Tutti quanti voglion fare il jazz", nella versione italiana) e Thomas O´Malley ("Romeo il gatto del Colosseo").

"If", registrato tra Roma e Rio de Janeiro e anticipato in radio dal singolo "Be Lonely", è il secondo album di inediti di Mario Biondi, che conquista 3 dischi di platino.

Mario collabora con Bluey degli Incognito al disco col quale la storica band festeggia i suoi trent'anni di carriera interpretando due canzoni: un duetto insieme a Chaka Kahn e un brano da solista ("Can´t Get Enough")

Seguono il doppio live "Yes, You", "Due (With the Unexpected Glimpses)", "Sun" (prodotto dallo stesso Biondi e da Bluey e anticipato da "Shine On"), "Mario Christmas", "A Very Special Mario Christmas", "Beyond","Best Of Soul" (anticipato dal singolo "Do You Feel Like I Feel").