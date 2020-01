Il grattacielo? Adesso è orizzontale. E dà spettacolo!

A Dubai sta per essere aperto un nuovo complesso alberghiero di lusso che ha dell'incredibile. Si chiama One Za'abeel e si compone di due torri grattacielo, unite tra loro da una "mensola", soprannominata "The Link" che ha la particolarità di essere sospesa a 100 metri di altezza. Da qui si gode uno spettacolare panorama a 360° sulla città... davvero mozzafiato.

Una complessa tecnica ingegneristica ha permesso a questa struttura di essere davvero strabiliante. A vederla da lontano domina in altezza tutto l'ambiente circostante e la sua imponenza attira l'attenzione da qualsiasi parte venga ammirata. Inoltre l'utilizzo del vetro conferisce all'edificio un aspetto regale e fragile allo stesso tempo.

