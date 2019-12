Regali di Natale: ecco le idee più belle per confezionarli

A Natale veri doni sono l'amore e l'amicizia sincera. Se poi si desidera anche fare dei regali, come da tradizione, allora... la sorpresa può iniziare fin dal pacchetto. Ecco infatti alcuni modi per confezionare il vostro dono in modo personale e indimenticabile.

In stile eco-consapevole

Con carta riciclata e rametti di pino.

Essenziale e tridimensionale

Con un nastro di carta e un po' d'abilità manuale, ecco un bellissimo alberino natalizio.

Festoso

Con un pon pon scintillante.

Goloso

Con caramelle e dolciumi.

Visualizza questo post su Instagram This is definetly one of my fav christmas gift wrappings this year Un post condiviso da Okvist Katie Lifestyle (@katie.kvist) in data: 17 Dic 2019 alle ore 7:13 PST

Di design

Con origami.

Tradizionale

Con piccole palline natalizie

Invitante

Con uno stampo per dolci, con chiaro invito a prepararne un po'...

Profumato

Con rametti di cannella, agrumi e aromi di Natale