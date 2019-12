Panettone, struffoli o tronchetto? Ecco i più golosi dolci di Natale

Si pensa al Natale e l'immagine golosa ricorrente è quella del panettone (o pandoro, per gli amanti di burro e zucchero al velo). Ma l'Italia è ricca di numerose altre tentazioni gastronomiche. Così, dopo la Lombardia e il Veneto, terre d'origine dei dolci appena citati, anche le altre regioni vantano il proprio dolce tradizionale natalizio. Eccone alcuni:

Tronchetto di Natale (Piemonte): Una vera gioia per il goloso, grazie al suo mix delizioso di ingredienti: uova, burro, mascarpone, crema di marroni, brandy, panna, cioccolato.

Zelten (Trentino Alto Adige)

Il nome deriva dal tedesco “zelten” (che vuol dire "a volte”)perché appunto preparato a Natale. Di antichissima tradizione, è un pane fruttato e riccamente speziato.

Panforte e Ricciarelli (Toscana).

Golosità a base di mandorle, farcita con arance e cedri canditi (per il panforte) e vaniglia e cannella (per i ricciarelli).

Parrozzo (Abruzzo). Fecola di patate e cioccolato fondente per un dolce ispirato al pane casareccio e lodato anche da Gabriele D’Annunzio.

Cartellate e Pasticciotto (Puglia). I primi sono a base di anice, mosto cotto e cannella (secondo la tradizione, la loro sfoglia sottilissima ricorda le fasce in cui fu avvoltoi Gesù Bambino). I pasticciotti sono tipici del Salento e tentano con il loro irresistibile mix di pasta frolla, crema pasticcera e profumo di limone.

Struffoli e Zeppole (Campania).

Pasta fritta e miele, in forma di golose palline per gli struffoli, in cui è protagonista anche la zucca candita. Le zeppole invece sono ciambelle col miele e confettini multicolore, detti “diavulilli”.

Buccellati (Sicilia). Deliziose ciambelle ricche d ifichi secchi, mandorle, noci, nocciole e pistacchi, con aromi di limone, arancia, cannella e vaniglia.

(Foto Getty Images)