Tradizioni natalizie. Le più belle e sentite del nostro Paese, da Nord a Sud

Ogni anno nel periodo di Natale una magica atmosfera si diffonde per le strade e nelle case, grazie alle luci colorate, ai presepi, alle musiche natalizie e magari a qualche fiocco di neve che imbianca le strade e i tetti. Sono, però, soprattutto le tradizioni e l'attesa dei bambini a rendere ancora più speciale questo periodo dell'anno. Ma quali sono le tradizioni più sentite e amate del Natale nel nostro Paese, da Nord a Sud?

I doni di Santa Lucia

Tra le tradizioni natalizie più amate e attese dai bambini c'è sicuramente quella di Santa Lucia, una ricorrenza che cade il 13 dicembre e si festeggia in particolare in alcune province d'Italia: come Bergamo, Brescia e Verona. Prima della ricorrenza i bambini scrivono una letterina indicando alla santa i doni che desiderano. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, in cambio dei doni (che riceveranno se sono stati meritevoli), i piccoli lasciano una tazza di caffé per Santa Lucia, un piatto di farina per l'asinello che la porta in groppa e un pezzo di pane per il cocchiere Castaldo che l'accompagna.

La Corona dell’Avvento

Nel periodo dell'avvento in Trentino Alto Adige in ogni famiglia c'è la tradizione di realizzare una Corona dell'Avvento intrecciando rami d'abete e nastri rossi di seta sulla quale vengono inserite 4 candele. La famiglia si riunisce ogni domenica prima di Natale per accenderne insieme una.

La Sfilata dei Pastori

Ogni anno in Piemonte si tiene una sfilata dei pastori dedicata al pastore Gelindo che, secondo la leggenda, fu il primo a giungere alla capanna della natività per omaggiare il bambino Gesù.

Le celebrazioni del Pontefice

Un'altra tradizione natalizia molto sentita, che si svolge nel centro Italia ma che è seguita da tutto il mondo, riguarda le celebrazioni del Pontefice che iniziano con l'omaggio dell'8 dicembre alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, proseguono con la messa di mezzanotte del 24 dicembre e si concludono con il messaggio pastorale diffuso dal papa la mattina del 25 dicembre.

Il festeggiamenti del Natale nelle isole

In Sicilia questa festività è molto sentita: la tradizione comprende i celebri canti natalizi (le cosiddette Novene), la realizzazione di suggestivi Presepi (come quello di Custonaci) e il gioco della Zecchinetta (che pare sia stato inventato dai lanzichenecchi). In Sardegna, invece, tra le tradizioni più sentite ci sono quella del “Signum Judicii” (l'intonazione di un canto che invoca Gesù nella cattedrale completamente al buio che viene illuminata soltanto al termine) e quella della "Sa Candelaria" (il 31 dicembre i bambini bussano di porta in porta chiedendo pane, frutta e dolciumi).

Addobbi floreali con le Stelle di Natale

Un'altra tradizione molto diffusa in Italia (da circa due secoli) è quella di addobbare le case nel periodo natalizio con la cosiddetta Stella di Natale. Questo fiore è legato a diverse leggende. Una di queste narra la storia di una bimba molto povera che, per mostrare il suo amore a Gesù, depositò sul suo altere l'unica cosa che riuscì ad offrirgli: un fascio di sterpi ed erbe che si trasformarono in bellissime stelline rosse.

La letterina di Natale

Infine, una tradizione che accomuna tutti i bambini è quella della letterina che i più piccoli scrivono nel periodo che precede il Natale per chiedere i doni che desiderano e che riceveranno se durante l'anno sono stati buoni.