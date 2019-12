Anelli. Qual è la vostra misura esatta? Ecco il sistema per scoprirlo facilmente (e definitivamente)

Anelli, che passione. Ma voi conoscete la misura esatta dei vostri? Ovvero quel numeretto che in gioielleria indica la diverse circonferenze? Molto probabilmente no, anche perché se vi recate personalmente a comprare il vostro anello, ne proverete parecchi fino a trovare la giusta misura. Se però qualcuno (familiari, amici, partner) volesse regalarvene uno, la misura si rende necessaria. Ecco, suggerito dal sito purewow.com, il sistema geniale per scoprire “la taglia” dell’anello che fa per voi.

Cosa serve

Munitevi di un foglio di carta, forbici, un righello e una matita.

Come fare

Tagliate una striscia lunga di carta e avvolgetela intorno al dito di cui volete conoscere la misura (il sistema è valido anche per gli anelli che si portano sulla seconda falange del dito). Con la matita segnate esattamente il punto in cui la striscia di carta si richiude su se stessa, formando l’anello. Ora srotolate la striscia e accostatela al righello, misurando l’esatta lunghezza dall’estremità superiore al segno della matita. Infine, consultate una tabella delle misure (come quella di Cartier, a questo link): avrete il numero esatto sia per l’Europa che per gli Stati Uniti.

Un’unica avvertenza: creando l’anello di carta, controllate che non sia tanto stretto da sfilarsi con molta difficoltà dal dito, o tanto largo da scivolare facilmente…