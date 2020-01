Le scarpe nuove fanno male? Ecco il trucco geniale per risolvere il problema!

È molto difficile trovare delle scarpe che siano molto belle e molto comode. Soprattutto quando sono nuove, capita il più delle volte che facciano male. Cosa fare allora? La soluzione ce la suggerisce il sito purewow.

Il consiglio

Indossate delle spesse calze di lana. Calzate ora le vostre scarpe nuove e scaldatele con l’asciugacapelli. Camminate un po’ con calze e scarpe (ovviamente in casa…). Infine, togliete le calze, passate sul piede, nei punti dove temete una frizione dolorosa, del deodorante in stick, e… siete pronte per uscire con le vostre calzature nuove fiammanti e soprattutto molto comode!

