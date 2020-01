Felicità è… scopri le 500 cose che hanno il potere di regalarti gioia

Si intitola “Happiness Is…” ed è un libro illustrato, scritto da Ralph Lazar e Lisa Swerling, celebri illustratori del New York Times. Raccoglie ben 500 definizioni di felicità, 500 descrizioni di momenti magici che ci regalano il sorriso, l’entusiasmo, la gioia di vivere. Ne abbiamo selezionate dieci per voi, ma la lista naturalmente è lunga (500!). Soprattutto, potreste essere voi ad aggiungere nuove voci e creare la vostra personalissima lista della felicità… Da consultare nei momenti più tristi, per tiravi su di morale. E ricordare che la felicità è sempre lì, a portata di mano, basta solo saperla scoprire.

Inseguire qualcuno tra le onde

Avere finalmente un week end libero

Ascoltare un vecchio disco e sentirsi invadere da una dolce nostalgia

Io, te e una tazzina di buon caffè

Il profumo del camino in inverno

Il tuo cane che scodinzola felice al tuo ritorno a casa

L’abbraccio della tua migliore amica

Un lungo bagno profumato

Il profumo della spiaggia dopo un temporale

Vedere il mondo da un’altra prospettiva