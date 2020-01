Sorprendente, ma vero: questi alimenti non vanno mai consumati insieme!

È incredibile, ma vero: alcuni cibi in coppia con altri alimenti danno il meglio di sé, altri invece esprimono le loro caratteristiche peggiori. Le loro componenti chimiche e nutrizionali infatti non si prestano a essere combinate insieme e il loro effetto sull’organismo è negativo. Siete pronti a scoprire quali sono gli accoppiamenti da evitare? Ce li segnala il sito eatclean.com e vi lasceranno stupite, perché sono molto, molto comuni…

Latte & tè. Il tè è ricco di antiossidanti, ma le proteine contenute nel latte ne bloccano il loro assorbimento nell’organismo. A sua volta, la caffeina contenuta nel tè fa diminuire l’apporto di calcio che solitamente i latticini dispensano al nostro corpo. Dunque, meglio sostituire il latte nel tè con il limone, che potenzia invece l’assorbimento degli antiossidanti.

Pane & marmellata. Insieme, fanno salire il livello di zucchero nel sangue (un’azione simile si ottiene mangiando patatine fritte e bevendo bevande gasate) e causano un brusco picco glicemico, che debilita il corpo e non fa bene all’umore. Se proprio non si riesce a rinunciare al pane e marmellata, meglio optare per il pane integrale, ricco di fibre.

Insalata & condimento magro. Perché le verdure possano liberare tutte le loro proprietà benefiche nel nostro corpo, è necessario che siano accompagnate da un condimento grasso. Naturalmente non è necessario esagerare: basta un filo d’olio d’oliva extravergine.

Alcol & caffeina. Bere un caffè perché ci si sente un po’ assopiti dopo qualche bicchiere di troppo non ci fa capire quanto in realtà abbiamo esagerato con l’alcol. La caffeina infatti può mascherare i sintomi da intossicazione da superalcolici.

Lenticchie & vino rosso. Le lenticchie sono ricche di ferro, ma i tannini contenuti nel vino rosso ne limitano l’assorbimento nel nostro corpo. È un’informazione utile soprattutto per i vegetariani, che assumono ferro solo dai legumi: meglio non pasteggiare con vino rosso…