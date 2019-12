Sei idee last minute per un elegante centro tavola natalizio

Il periodo natalizio ferve di attività: l’acquisto dei regali, gli addobbi natalizi, gli scambi di auguri, i preparativi per la vigilia e il pranzo in famiglia… Per questo a volte può mancare il tempo di occuparsi di alcuni dettagli, come un centrotavola elegante per i momenti conviviali. Il sito mydomain suggerisce alcune proposte, da realizzare last minute, con poca spesa e di grande effetto. Eccole.

Un sempreverde per i tovaglioli

Un rametto di sempreverde può rendere speciali i tovaglioli. Si può legare con un nastro in tema con i colori della tovaglia o delle decorazioni della tavola

Luci natalizie sulla tavola

Per dare splendore e allegria alla cena (o al pranzo) si possono far correre sulla tavola i fili di luci natalizie, disposti in modo armonioso, Assicuratevi che il filo che le collega alla presa di corrente non faccia però inciampare nessuno.

Un ramo-scultura

Un vaso e un ramo di pino possono dare carattere a un pranzo o una cena. Fatene una sorta di pezzo-scultura che catturi l’attenzione dei commensali

Palline natalizie in una ciotola

È un’idea d’effetto e facilissima da realizzare. Basta comprare alcune belle palline natalizie e disporle in una ciotola. Daranno subito allegria e colore alla tavola

Composizioni verdi

In alcuni vasetti, assemblate armoniosamente rametti di pino, vischio e nastri colorati in tema con la tovaglia. Daranno vivacità alla tavola

Frutta segnaposto

Spruzzate con la vernice dorata, argentata o rossa pere o mele, che faranno da segnaposto: basta infatti attaccare al gambo del frutto un cartiglio con il nome dell’ospite

Rametti & Candele

Semplici rametti su cui è stato spruzzato lo spray effetto neve e candeline in piccoli vasetti di vetro daranno un tocco prezioso e romantico alla vostra tavola