George Michael, Sting, Pino Daniele, Alicia Keys: i grandi ospiti di Radio Monte Carlo

55 anni e non sentirli! Radio Monte Carlo celebra il suo anniversario (è nata infatti il 6 marzo 1966) e si proietta verso il futuro senza dimenticare la sua storia a dir poco unica.

Gli studi di Monte Carlo e quelli di Milano hanno infatti ospitato nel corso di questi anni le stelle più luminose della scena musicale internazionale. Interviste memorabili, emozioni a fior di pelle, performance esclusive: un patrimonio di ricordi, canzoni, sorrisi ed entusiasmo che è davvero parte del DNA della radio italiana del Principato di Monaco.

In occasione dei nostri primi gloriosi 55 anni vi regaliamo una photogallery con alcuni degli ospiti più celebri che hanno scelto Radio Monte Carlo per raccontarsi, presentare i loro dischi, farci ascoltare la loro musica in anteprima.

Sono immagini che vanno dritte al cuore: insieme agli scatti che ritraggono George Michael, Pino Daniele, ma anche Sting, Mick Hucknall, Peter Gabriel, Alicia Keys, Bryan Ferry, vedete anche gli speaker che ci hanno accompagnato e ci accompagnano nella nostra meravigliosa avventura radiofonica, da Nick the Nighfly a Patty Farchetto, da Max Venegoni a Marco Porticelli, da Massimo Valli a Luisella Berrino.

Una photogallery che è testimonianza del nostro impegno degli anni passati e una sicura promessa per il nostro futuro: per portare sempre, ovunque voi siate, solo il meglio della grande musica.