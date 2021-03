Le compilation di Radio Monte Carlo: preziose raccolte da collezione

Radio Monte Carlo è grande musica. Che arriva dalla programmazione quotidiana on air, sempre attenta a miscelare sapientemente i classici più raffinati e ormai diventati storia e le nuove proposte più sofisticate e destinate a rimanere nel tempo.

Ma le preziose selezioni sonore di Radio Monte Carlo sono anche imperdibili raccolte, che nel corso degli anni hanno fatto la gioia di tanti appassionati della musica migliore.

Volumi da collezione, racchiusi in eleganti jewel box e appositamente selezionati dai nostri sound designer, per soddisfare i palati più esigenti. Ecco la raccolta completa: gemme preziose da raccogliere con dedizione e ascoltare con amore.

MIDNIGHT IN MONTE CARLO - NOUVEAU BEAT

Una raccolta di eleganti brani ispirati al magico momento in cui le luci si abbassano e si respira tutto il fascino della mezzanotte. In perfetto stile Radio Monte Carlo. Tutto il meglio delle nuove produzioni internazionali in tema di nu-soul e R&B. Suoni sofisticati, destinati a diventare nuovi classici intramontabili. In 5 volumi

NEW CLASSICS

Una delle più apprezzate proposte musicali degli ultimi anni. Una serie di raccolte che, grazie alla loro formula, capace di mixare con gusto brani celeberrimi e interpretazioni di giovani, promettenti star, ha conquistato il favore degli amanti della grande musica. Canzoni famosissime, riproposte con arrangiamenti inediti, spesso sfidando le regole che rendono intoccabili brani considerati dei veri e propri “standard”. Reinterpretati da artisti di vario genere, ma tutti accomunati dal suono magico e inconfondibile di Monte Carlo Nights. In 9 volumi

MODERN SOUL

Il meglio del soul contemporaneo, nell'interpretazione di giovani, promettenti star. Per conoscere e apprezzare in anticipo le nuove stelle di domani. Dedicata a veri intenditori e a chi cerca sempre nuove vie e nuove emozioni nella musica. In 3 volumi

AMOR MONTE CARLO LATINO

Musica sensuale, romantica appassionata: il meglio della musica dedicata al più forte dei sentimenti, l'amore, è racchiuso nell'imperdibile raccolta Amor, dedicata alla passione e al romanticismo, ricca di grandi canzoni e brillanti interpreti. In 6 volumi.

COSMOPOLIS

Un viaggio emozionante tra ricercate suggestioni sonore. Per chi ama esplorare anche i lati più insoliti e cosmopoliti della più sofisticata musica contemporanea. Un cocktail di stili musicali che non lascia indifferenti. In 2 volumi.

MONTE CARLO NIGHTS STORY 30 YEARS