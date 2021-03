Principe Alberto, buon compleanno

Il principe Alberto II di Monaco è nato nel Principato il il 14 marzo del 1958, secondogenito del Principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly. Il suo nome completo è Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi.

Ha studiato scienze politiche, economia, musica e letteratura inglese presso l’Amherst College del Massachusetts e si è laureato nel 1981 col titolo di Baccelliere delle Arti (Bachelor of Art) in scienze politiche. Ha anche frequentato corsi all’Università di Bristol e all’Alfred Marshall School of Economics and Management.

Dal 6 aprile 2005 è Principe di Monaco. Il suo regno ha formalmente inizio il 12 luglio 2005: quel giorno si svolsero la solenne messa dell’arcivescovo monsignor Bernard Barsi e la grande festa nei giardini del palazzo reale di Monaco, alla quale parteciparono 7.000 cittadini monegaschi. L'incoronazione ebbe luogo il 19 novembre 2005.

Il 9 luglio 2011 il Principe Alberto sposa Charlène Wittstock. Il 10 dicembre 2014 nascono i gemellini Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.

Il Principe Alberto è uno strenuo difensore della natura e dell'ambiente e nel 2006 ha dato vita alla Fondazione Principe Alberto di Monaco per proteggere il pianeta e promuovere lo sviluppo sostenibile su scala globale. È membro del Comitato di Sostegno del WWF e, tra le diverse lauree honoris causa, vanta anche quella in Ecologia Marina conferitagli dall’Università degli Studi di Palermo.

Il Sovrano di Monaco anche un appassionato sportivo e ha praticato attività come atletica (cross-country, giavellotto), pallamano, judo (cintura nera), nuoto (campione accademico), tennis, canottaggio, vela, sci, squash e scherma e calcio. Ha partecipato alla Parigi-Dakar nel 1985 e 1986 e ha preso parte per ben cinque volte ai giochi olimpici invernali nella specialità del bob (Calgary nel 1988, Albertville nel 1992, Lillehammer nel 1994, Nagano nel 1998 e Salt Lake City nel 2000). È Presidente della Federazione Monegasca di Nuoto, dello Yacht Club di Monaco, della Federazione Monegasca di atletica, del comitato d’Organizzazione dei Giochi per Piccoli Stati, della Federazione Monegasca di Bobsleigh, della Federazione Monegasca di Pentathlon moderno. Presiede il Comitato Olimpico Monegasco e ricopre ruoli importanti nel Comitato Olimpico Internazionale.

Il Principe Alberto parla correntemente francese, inglese, italiano e tedesco.

(credit: Eric Mathon/Palais Princier)