La Principessa Charlene: ecco le nuove foto!

La Principessa Charlene è tornata sotto i riflettori. Durante il lockdown, si era presa cura dei gemellini Jacques e Gabriella nella residenza di Roc Angel, dove era stata raggiunta dal Principe Alberto dopo che quest'ultimo aveva ultimato la sua quarantena.

Adesso, per la Coppia Principesca, è la volta dell'apparizione in pubblico. L'occasione è l'inaugurazione della rinnovata Piazza del Casino di Monte Carlo. Un segnale di ottimismo e di ritorno, pur con le dovute precauzioni, alla normalità. Non è mancato l'omaggio commosso a chi è stato impegnato in prima linea nella lotta al COVID-19 e in particolare al personale del Centre Hospitalier Princesse Grace, della Croce Rossa di Monaco, della Sicurezza Pubblica, dei Vigili del Fuoco e della Società Monegasca d'Igiene.

La Principessa Charlene era più affascinante che mai. Dotata di mascherina candida, ha conquistato per il nuovo taglio di capelli e per la sua mise in colori chiari, un inno alla bella stagione e all'ottimismo, dopo tanti giorni cupi.

Alla cerimonia erano presenti anche la Principessa Stéphanie e le figlie Camille Gottlieb e Pauline Ducruet, Louis Ducruet con la moglie, Andrea Casiraghi con la moglie, Pierre Casiraghi, Gareth Wittstock.

La nuova Piazza del Casino, cuore pulsante del Principato, favorisce la circolazione pedonale e tutela il tracciato del celebre circuito di Formula 1. La risistemazione della piazza fa parte di un grande progetto globale che ha già visto la metamorfosi dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la creazione del One Monte-Carlo, la ristrutturazione dei Jardins des Boulingrins.

E' stata anche riaperta la brasserie du Café de Paris Monte-Carlo, la cui terrazza è stata ingrandita e abbellita. Agli ospiti è stato anche donato il pain de vie, detto anche Main de Nice,saporito pane all'olio d'oliva, rivisitato dallo chef Thomas Subrin.

(foto Eric Mathon/Palais Princier - Le foto della brasserie du Café de Paris Monte-Carlo sono di Agathe Concas/Monte-Carlo Société des Bains de Mer)