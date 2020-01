Megxit e non solo: da Baby Charlotte a Lady Amelia, tutti i ribelli della Royal Family

Vivere imbrigliati dalle formalità della vita di corte non è certamente una cosa semplice. Lo hanno dimostrato Harry e Meghan, che hanno rifiutato l'etichetta rinunciando anche al loro titolo.

Il Principe Harry (sesto in linea di successione al trono), che prima di incontrare Meghan ha dato spesso ai tabloid materiale su cui scrivere, un tempo conduceva una vita piuttosto sregolata, facendosi notare per le fidanzate che cambiava spesso e per le notti brave. Con il matrimonio ha cambiato completamente impostazione, ma ha anche preso una delle decisioni più importanti della sua vita.

C'è da dire però che, pur avendo recentemente attirato le attenzioni di tutti i media, i Duchi del Sussex non sono stati certamente i primi ad allontanarsi dall'etichetta di corte. Una scelta simile è stata fatta, ad esempio, anche da Lady Amelia e Zara Philips, due nipoti della regina Elisabetta II che hanno scelto di vivere a modo loro.

Lady Amelia Windsor, figlia 24enne dei Conti di St Andrews e 39esima nella linea di successione al trono britannico, ha scelto di allontanarsi dai limiti imposti dalla Corona e oggi è un'affermata modella e influencer.

Non molto diversa è stata la scelta di Zara Phillips, 38enne figlia della Principessa Anna e del capitano Mark Phillips e 18esima in linea di successione al trono, che ha preferito i cavalli alla vita di corte ed oggi è una cavallerizza di successo.

Ancora più in prossimità del trono, qualcuno sembra aver poi intravisto un'altra piccola ribelle (in erba). Si tratta della dolcissima e caparbia Baby Charlotte, figlia dei Duchi di Cambridge, che per le sue smorfie buffe rivolte alla stampa e la personalità decisa si è già guadagnata il nomignolo di “princess warrior” (principessa guerriera).

(Foto Getty Images)