Principessa Diana: le più belle foto di Natale

La Principessa Diana è un personaggio indimenticabile. Per la sua vicenda umana, che la vide, da timida ragazza impacciata, diventare una vera Regina di stile; da moglie innamorata, diventare tradita e infelice; e, finalmente, da donna nuovamente innamorata, perdere la vita in un tragico incidente automobilistico.

Il ricordo della Principessa Diana non è mai svanito dal cuore dei suoi sudditi e di tanti suoi fan, in tutto il mondo. A tenerlo vivo, c'è anche il costante, affettuoso omaggio dei figli, i Principi William e Harry.

In occasione delle feste, vi facciamo aprire il più emozionante degli album ricordo: con le foto del Natala a Sandringham, in cui la Principessa Diana splende in tutto il suo fascino.

(Foto Getty Images)