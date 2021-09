Manca poco alla chiusura di Venezia 78: chi vincerà?

Menzionare tutti i protagonisti di Venezia 78 sarebbe un'impresa.

Quella di quest'anno è stata un'edizione che ricorderemo come l'edizione della rinascita e quindi ancora più emozionante e speciale delle precedenti.

"Come ha detto Roberto Benigni ritirando il Leone d'Oro alla carriera - ci dice la nostra Rosaria Renna - bisogna sempre essere grati, bisogna sempre ringraziare. E io lo sono, grata, per essere a Venezia, per attraversare il red carpet... per avere un sacco di persone che mi supportano e aiutano, sempre."

E noi ringraziamo te cara Rosaria, per averci raccontato questa fantastica avventura con eleganza, emozione e professionalità.

Un grazie speciale anche a Lexus, che ci ha accompagnato e supportato in questo formidabile percorso.

Ora siamo pronti per il gran finale, sono 5 i film italiani in concorso:

- È stata la mano di Dio del Premio Oscar Paolo Sorrentino

- Il buco di Michelangelo Frammartino

- Qui rido io di Mario Martone

- Freaks Out di Gabriele Mainetti

- America Latina dei gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo

Non ci resta che fare il tifo rimanendo con il fiato sospeso.

In bocca al lupo a tutti!