Penelope Cruz, Antonio Banderas, Dakota Johnson, Jake Gyllenhaal sul red carpet della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

Per il quinto anno consecutivo Lexus è auto ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia e ha il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema sul red carpet.

Sono arrivati sul Red Carpet del Festival Dakota Johnson , Jake Gyllenhaal, Luca Guadagnino, Alba Rohrwacher, Olivia Coleman in occasione della presentazione del film “The lost Daughter” di Maggie Gyllenhaal.

E ancora Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez in occasione della presentazione del film “Competencia Oficial” e Anya-Taylor Joy in occasione della presentazione del film “Last Night in Soho” di Edgar Wright.

Eccellenza produttiva, massima attenzione ai dettagli, qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative, sono alcuni dei valori che accomunano il mondo Lexus con quello del cinema premiato a Venezia.