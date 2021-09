Kirsten Dunst e Alessandro Borghi sul red carpet della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia

Per il quinto anno consecutivo Lexus è auto ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, che si sta svolgendo al Lido dall’ 1 al 11 settembre 2021.

Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus ha il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema sul red carpet. Lo fa con 35 vetture, tutte dotate della tecnologia Premium Hybrid Electric di Lexus a cui si aggiunge una novità assoluta in anteprima nazionale: il nuovo Lexus NX, che amplia la visione dell’elettrificazione di Lexus rappresentata dalla continua evoluzione del brand nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualità ed eccellenza dei dettagli.

Nel corso della serata di ieri, 2 settembre, sono arrivati sul Red Carpet del Festival Kirsten Dunst, Alessandro Borghi, Roberta Mastromichele e Matt Dillon in occasione della presentazione del film “The power of the dog” e “È stata la mano di Dio” di Jane Campion e Paolo Sorrentino, oltre a Tye Sheridan e Oscar Isaac in occasione della presentazione del film “The card counter” di Paul Schrader.

Eccellenza produttiva, massima attenzione ai dettagli, qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative, sono alcuni dei valori che accomunano il mondo Lexus con quello del cinema premiato a Venezia.