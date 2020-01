Audrey Hepburn: le foto più belle

Audrey Hepburn era nata a Bruxelles il 4 maggio 1929, figlia dell’inglese Joseph Anthony Ruston e della baronessa olandese Ella van Heemstra. Trascorse la sua infanzia tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi. Iniziò a recitare in Olanda e in Inghilterra, ma furono gli Stati Uniti a darle la grande occasione: nel 1952 fu scelta per il ruolo da protagonista in “Vacanze romane” (per quella parte si era anche fatto il nome di Elizabeth Taylor…) e nel 1954 vinse l’Oscar proprio per la sua interpretazione in questo film.

Tante le pellicole celebri della sua carriera: “Sabrina”, “Guerra e Pace”, “Arianna”, “La storia di una monaca”, “Sciarada”, “My Fair Lady”, “Come rubare un milione di dollari e vivere felici” e naturalmente il grande classico “Colazione da Tiffany”. Audrey è stata anche un’attiva ambasciatrice speciale dell’Unicef, e si è occupata con grande impegno dei bambini nei paesi poveri del mondo.

Audrey Hepburn è scomparsa il 20 gennaio 1993 a Tolochenaz, in Svizzera.