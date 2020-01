I meccanismi di difesa del corpo umano che non sempre vengono riconosciuti come tali

Lo sbadiglio

Le spiegazioni date alla necessità di spalancare la bocca ed aspirare intensamente l'aria per poi buttarla di nuovo fuori sono state diverse: in questo modo si immetterebbe in circolo abbastanza ossigeno per "risvegliare" il cervello assonnato o annoiato. Una recente ricerca ha tuttavia spiegato che la funzione principale dello sbadiglio è quello di "raffreddare" la testa. Lo studio ha misurato la temperatura del cranio prima e dopo aver sbadigliato, rivelando come l'innalzamento della temperatura possa essere responsabile dell'innesco dello sbadiglio. Proprio come un computer, il cervello ha bisogno di aria fresca per lavorare bene!