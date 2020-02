10 famosi film rivisti con finali completamente diversi

Pretty Woman

Nella sceneggiatura originale scritta da Lawton, il protagonista lancia addosso a Vivian i 3000 dollari di compenso e lei, con la sua amica Kat, va a spenderli a Disneyland. Fortunatamente la chimica che si è creata tra i due amanti durante le riprese, interpretati da Richard Gere e Julia Roberts, ha fatto sì che lo sceneggiatore optasse per il lieto fine: il protagonista raggiunge l’appartamento di lei dalla scala antincendio e le dichiara il suo amore.

Colazione da Tiffany

Un bacio appassionato sotto la pioggia: indimenticabile la scena finale del film Colazione da Tiffany. In realtà, però, nel libro da cui è tratta la storia il lieto fine non c’è. Al contrario, i due amanti perdono le tracce l’uno dell’altro.

Forrest Gump

In Forrest Gump il film termina con la morte di Jenny, amata da Forrest. Nel libro di Winston Groom, da cui è tratto il film, invece, i due hanno un figlio ma lei sposerà un altro uomo.

Sex and the City

Ben 3 sono i finali alternativi a quello che tutti conosciamo, ossia quello in cui Carrie lascia Petrovsky e ritrova Mr Big: in un finale la protagonista sposa Petrovsky, in una seconda alternativa non si comprende bene cosa accade e si vede l’indecisione di Carrie, mentre in una terza ed ultima versione lei interrompe la storia con entrambi gli uomini e sceglie l’amicizia.

Io sono leggenda

Il film Io sono leggenda, uscito al cinema nel 2007, termina con la morte di Neville che si fa esplodere con gli infetti. Circola, però, online un finale alternativo in cui Neville non muore. Al contrario, viene consegnata al capo degli infetti che la bacia. Inoltre in questo finale ci sono scene che c’erano nel trailer, ma non nel film poi uscito al cinema.

Mr. e Mrs. Smith

La versione vista al cinema termina con una scena in cui compare lo psichiatra di famiglia. Vi è però una versione diversa, in cui il finale vede addirittura in scena la figlia dei due!

The Mist

Questo film horror diretto da Frank Darabonte è tratto da un racconto di Stephen King. Nella versione di King i protagonisti partono alla ricerca dell’area militare, ma il libro termina senza che si capisca se riusciranno nella loro impresa. Nel film andato in onda nelle sale, invece, l’eroe, per la disperazione, uccide tutti quelli vicino a lui.

Fight Club

In questo film, il regista David Fincher ha cambiato il finale del libro, scritto da Chuck Palahniuk e da cui è tratta la storia. Nel finale andato in onda nelle sale, Jack e Marla si tengono per mano mentre il mondo crolla. Nel libro, invece, non ci sono esplosioni: il narratore si ritrova al suo risveglio in un ospedale psichiatrico. Pare però che lo stesso Palahniuk abbia preferito il finale di Fincher al proprio.

1408

Nel celebre film nato da un racconto breve di Stephen King, il protagonista John Cusack viene salvato dalle fiamme; una versione alternativa, invece, si differenzia da quella voluta da Stephen King e vede l’eroe morire e trasformarsi in fantasma.