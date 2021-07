Alla scoperta di piccoli, ma fondamentali segreti per prendersi cura di sé: è quanto offre dal 13 luglio “101 Secrets of Healthytude”, il format digitale (creato da Fandango Club Creators) dell’omonima manifestazione nata nel 2019 e subito salutata dal successo. Healthytude è un think tank di riferimento nel mondo della salute, del benessere e della sostenibilità, in cui le persone possono ispirarsi e trovare risposte e nuovi modi per prendersi cura di corpo, mente e anima.

Al centro dell’edizione di Healthytude di quest’anno è il ruolo del digitale per il benessere delle persone. I dati dimostrano infatti un ruolo sempre più rilevante delle tecnologie a supporto della salute e, più in generale, del wellness delle persone. Ecco perché “101 Secrets of Healthytude” racconterà, ogni martedì sui canali Instagram e Facebook di Healthytude, preziosi consigli per stare bene con se stessi.

Conduttori d'eccezione delle 9 imperdibili puntate (da circa 15 minuti ciascuna, on line ogni martedì) sono tre nomi di spicco: la cantante Irene Grandi, il concorrente di MasterChef 5 Gigi Muraro e il fondatore di Ninja Marketing, Mirko Pallera, che accompagneranno il pubblico alla ricerca del wellness attraverso lo Yoga, il Coaching e la Cucina.

(Irene Grandi e l'istruttrice di Yoga Elisabeth Sissi Reichsigl)

Si parlerà di longevità, proponendo una cucina sana e gustosa; di motivazione, vista attraverso i consigli di un coach; del buon sonno, riattivato praticando lo yoga; della cura della pelle, del super-food e di molto altro.

(Il set delle puntate dedicate al Coaching)

Ospiti delle puntate saranno Giosè Milli, amministratore delegato e insegnante dell’Istituto Hoffman Italia; Beatrice Morello, insegnante di Pilates e Odaka Yoga® Teacher Trainer; Mara Di Noia, medico veterinario e terapista alimentare esperta in alimentazione naturale; Fabio Pitti, coordinatore del Dipartimento Yoga e Ayurveda del C.S.B. Università Popolare degli Studi Indovedici; Elisabetta Bucciarelli, scrittrice e Coach; Emanuele Saponieri, Coach e consulente aziendale; Cristiano Bonolo, chef di cucina naturale e salutistica; Elisabeth Sissi Reichsigl, modella professionista; Barbara Panetti, chef, teacher e consultant.

(il set delle puntate dedicate alla Cucina)

Ogni puntata prevede un talk a due tra conduttore e ospite, tra consigli teorici e momenti dedicati alle pratiche, che si concluderà con l’”Healthytude secret”, il prezioso consiglio che gli spettatori potranno portare con loro per farne tesoro nella vita di tutti i giorni. Il Gruppo San Donato interverrà invece con una “pillola science” di approfondimento, tenuta dal suo team di medici scelti sulla base delle tematiche wellness affrontate e pubblicata sui canali social di Healthytude dopo ogni puntata.

Domenico Romano, AD di Fandango Club Creators, ha presentato così l'iniziativa: «Attraverso questa versione digitale del format Healthytude abbiamo voluto costruire un percorso pensato per rispondere concretamente al bisogno sempre più impellente delle persone di ricercare il benessere, inteso come una costante attitudine in tutte le attività della vita quotidiana».