Genova: gli eventi da non perdere a gennaio

Anche a gennaio la città di Genova è ricca di iniziative ed eventi da non perdere. Per chi rimpiangesse le atmosfere delle feste natalizie da poco trascorse, c'è la possibilità di ammirare l'eccezionale Presepe Reale, che si mostra in tutto il suo splendore (e le sue oltre ottanta figure) dopo un lungo e delicato restauro. Esposto a Palazzo Reale, conquista per i suoi personaggi, perlopiù manichini in legno intagliato alti tra i 40 e i 70 cm, con costumi di straordinaria qualità e ricchezza, bordure e ricami dorati, dettagli in argento.

Gli appassionati d'arte non possono mancare la visita ai Musei di Strada Nuova, che propongono fino al 6 febbraio un percorso dedicato a uno dei più noti e importanti pittori genovesi del Seicento, Bernardo Strozzi (1582/1644). A essere esposta è una selezione delle opere più rappresentative conservate nelle collezioni civiche. L'iniziativa si svolge in parallelo alla mostra monografica sull’artista "Bernardo Strozzi. La conquista del colore" di Palazzo Nicolosio Lomellino. Gran parte di questi dipinti proviene dalla favolosa quadreria della famiglia Brignole Sale.

Natura e fantasia sono invece protagoniste della mostra "MYTHOS creature fantastiche tra scienza e leggenda", in programma fino al 30 agosto 2020 al Museo Civico di Storia Naturale G. Doria. Si tratta di una straordinaria esposizione dedicata a quelle creature zoomorfe protagoniste del nostro immaginario collettivo. Figure mitiche, come le sirene, i draghi, gli unicorni, che popolano la nostra letteratura, l'arte, il cinema. Esseri nei quali, con l’aggiunta di una buona dose di fantasia, si possono riconoscere insospettabili somiglianze con animali reali, in un percorso emozionante tra leggenda e verità.

