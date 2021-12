Gli alberi di Natale più belli del 2021

Arrivano le festività di fine anno e si propone come attualissima una top ten, che più ‘ad hoc’ non si può. Quali sono gli alberi di Natale più belli del mondo? Se volete guardare belle immagini ed entrare nell'atmosfera, vi suggeriamo 10 opere d'arte vere e proprie. Si tratta di installazioni, sculture giganti, pini illuminati e alberi ormai iconici: troneggiano in ambedue gli emisferi. E nella lista c'è anche una località italiana.

Queste le mete prescelte per la loro realizzazione:

piazza Zócalo, Città del Messico

Rockefeller Center, New York

West Palm Beach, Florida

Rio de Janeiro (albero di Natale galleggiante)

Galeries Lafayette, Parigi

Gubbio

Vilnius

Washington D.C.

Madrid

Taipei (fuori da un territorio cristiano)

Ma veniamo al ‘nostro’: quello eugubino è l'albero di Natale più grande del mondo! Viene realizzato ogni anno sulle pendici del Monte Ingino, proprio sopra il comune umbro. È composto da più di 700 sorgenti luminose, alto 750 metri e occupa uno spazio di 130mila mq. Un motivo di vanto italiano.

(Foto Getty Images)