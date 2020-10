Castagne, che delizia!

Per secoli sono state considerate un alimento povero. Le castagne in realtà sono un frutto prezioso per le loro proprietà e qualità. La polpa ha straordinarie caratteristiche nutritive da cui si ricava la farina per una serie di usi in cucina. Oggi le castagne sono molto usate, dall'antipasto al dessert. Prima di vedere le ricette più sfiziose, come il Mont Blanc, scopriamo tutte le proprietà nutritive di questo splendido frutto autunnale.

Le migliori castagne d'Italia arrivano da varie zone del Paese e hanno un valore nutrizionale alto, composto da sali minerali importanti come il potassio e le vitamine B2 e PP, fondamentali per la salute dei tessuti. Ma hanno anche una buona percentuale di fibre, ferro e fosforo, questi ultimi due utili per il sistema nervoso, in gravidanza, per i bambini e gli anziani. Inoltre sono prive di colesterolo e di glutine e quindi adatte anche a chi soffre di celiachia o ipercolesterolemia. Una vera e propria miniera di sostanze benefiche quindi.

Per cucinare le castagne i metodi più usati sono 3, al forno, bollite e al microonde. Ricorda di fare una piccola incisione se le metti al forno e se le fai bollite di spellarle bene quando le tiri fuori dall'acqua. Per farle al microonde e risparmiare molto tempo, mettile prima in ammollo per 30 minuti. Poi metti le castagne scolate, ma non asciugate, sul piatto del microonde e cucinale, con la funzione microonde a 750W di potenza per 5 minuti.

Il più amato dolce di castagne è sicuramente lo scenografico Mont Blanc. Questo dessert d’origine francese è molto popolare nel nord Italia e deve il suo nome alla celebre montagna di cui ricorda l'aspetto. La ricetta è abbastanza elaborata ma non impossibile. Si inizia a far cuocere le castagne all'interno di panna e latte finché non sono ben sfaldate, poi si aggiunge zucchero, cacao, liquore e vanillina e si frulla tutto il tutto con un minipimer. Compatta il composto e trasferiscilo in uno schiacciapatate. Nel frattempo bagna e inizia a farcire i dischi di pan di Spagna con la panna e la bagna per torte e disponili uno sopra l'altro. Con lo schiacciapatate premi la pasta di castagne facendola cadere direttamente sulla torta.

Decora a piacere. Ecco gli ingredienti per 8 persone. Per la crema: 700 g di castagne o marroni già lessate e sbucciate. 500 ml di latte, 200 g di zucchero, 210 ml di panna, 1 bustina di vanillina, 60 g di cacao, 30 ml di liquore o rum. Per la copertura: 2 dischi di pan di Spagna, bagna per torte o latte q.b., panna montata q.b., 8 marron glacé.

Un'altra ricetta particolare da fare a casa è la "Nutella di castagne" o crema di castagne. La crema di castagne e cioccolato è una variante della classica spalmabile. Dopo aver lavato, lessato e sbucciato le castagne, falle in piccole pezzi. In una pentola, crea uno sciroppo unendo acqua e zucchero e quando sarà pronto unisci anche la castagne. Fai cuocere per 40 minuti, poi aggiungi anche il cioccolato. A questo punto è pronta e puoi usarla come preferisci: Ecco gli ingredienti per 8 persone. 500 g di castagne, 250 g di zucchero, 250 g di acqua, 60 g di cioccolato fondente sciolto, 1 bustina di vanillina, scorza di limone q.b.

(Foto Getty Images)