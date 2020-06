Genova: il trionfo della cucina mediterranea tra terra e mare

Genova non è solo una meravigliosa città ricca di bellezze monumentali e ambientali. Sospesa com'è tra terra e mare, è anche un vero paradiso gastronomico, capace di unire sapientemente tradizione, creatività e ingredienti unici al mondo.

I piatti tipici della cucina genovese hanno tutto il sapore della gloriosa storia della città, dell'amore per la tradizione e dell'inventiva golosa: una vera espressione d'eccellenza della cucina mediterranea.

Olio di oliva, basilico, aglio, pomodori ed erbe aromatiche: ingredienti semplici che, combinati con maestria offrono tentazioni gastronomiche tutte da scoprire. Vere icone della cucina genovese sono naturalmente il pesto e la focaccia. Quest'ultima, proposta in squisite varianti, è ambasciatrice della cucina genovese, tanto che in occasione della Giornata della Bandiera di Genova e di San Giorgio, l’associazione culturale “Genova World” ne ha creato una speciale variazione, nota appunto come “Focaccia di San Giorgio”.

Se poi tutti, stranieri compresi, conoscono e amano le trofie al pesto, il primo piatto genovese per eccellenza, da scoprire sono i ravioli al “tocco”, il minestrone alla genovese e i pansoti con salsa di noci.

Gli amanti del pesce possono sbizzarrirsi con delizie che vanno dal ciuppin alla buridda, alla capponada, allo stoccafisso accomodato. Trionfale è il cappon magro, scenografica insalata fredda di pesce a più strati. Per i vegetariani, è pura gioia un assaggio di torta pasqualina, torta salata a base di bietole, e non mancano i buonissimi ripieni di verdura e il polpettone alla genovese.

I dolci sono un inno alla tentazione e resistere è impossibile: tra i più famosi e tradizionali c’è il pandolce genovese, una sorta di panettone con uvetta e pinoli nell’impasto. I canestrelli (biscottini al burro) conquistano per il loro profumo e il loro sapore. La panera, un semifreddo al caffè, è tipico di Genova ed è tutto da scoprire, così come canditi e cioccolato. E sono tante le botteghe storiche che propongono simili delizie, in un'esperienza gustativa che è una gioia per il palato e anche per gli occhi.

E' una vera festa di profumi, sapori e colori: perché tutta la bellezza di Genova si assapora a fondo anche attraverso la sua cucina.

