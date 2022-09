79 Mostra del Cinema: tutti i vincitori

La 79 edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con la cerimonia di premiazione.

Ecco chi ha ottentuo gli ambiti leoni e le coppe per la miglior recitazione.

Leone d’Oro: "All the Beauty and the Bloodshed", documentario della regista statunitense Laura Poitras dedicato alla vita della fotografa e attivista Nan Goldin.

Leone d’Argento alla miglior regia: "Bones and All" di Luca Guadagnino.

Coppa Volpi per il miglior attore: Colin Farrell per "The Banshees of Inisherin"

Coppa Volpi per la miglior attrice: Cate Blanchett per "Tár".

Leone d’Argento assegnato dalla giuria: "Saint Omer" di Alice Diop. La giuria ha premiato anche "Gli orsi non esistono" di Jafar Panahi.

Premio per la miglior sceneggiatura: Martin McDonagh per "The Banshees of Inisherin"

Premio Marcello Mastroianni come giovane attrice emergente: Taylor Russell ("Bones and All").

Film vincitore della categoria Orizzonti: "Jang-e jahani sevom" di Houman Seyedi.

(Foto Getty Images)