Brad Pitt brilla alla Mostra del Cinema

Ormai la 79 Mostra del Cinema di Venezia volge vero la serata finale, ma il suo red carpet è stato fitto di star.

A emozionare è stato Brad Pitt, arrivato a sorpresa per la presentazione dell'atteso film "Blonde", dedicato a Marilyn Monroe, di cui è produttore. Pitt ha conquistato tutti con il suo look naturale ed elegante, con tanto di sneaker (scure) ai piedi.

Embed from Getty Images

E sul red carpet spazio anche a un'altra diva dal fascino intramontabile: la nostra Monica Bellucci.

(Foto Getty Images)