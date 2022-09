Alla Mostra del Cinema di Venezia il potente messaggio di Tilda Swinton

Tilda Swinton ha conquistato ogni sguardo sul red carpet della 79° Mostra del Cinema.

L'attrice, che è al Lido per presentare il film "The Eternal Daughter", ha sfoggiato il suo inconfondibile taglio di capelli corto che per l'occasione era giallo fluò. Un colore davvero vivace, che non poteva non attrarre l'attenzione. Durante la conferenza stampa, la Swinton ha spiegato che l'insolito colore era il suo omaggio alla popolazione ucraina, che tanto dolore e avversità sta attraversando in questi mesi. L'abito dell'attrice era blu, dunque i colori del look di Tilda erano esattamente quelli della bandiera ucraina, che si ispira al giallo dei campi di grano e all’azzurro del cielo.

A togliere ogni dubbio sulla scelta cromatica, le parole di Tilda: "Per me è un onore indossare metà della bandiera dell’Ucraina"

Già il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando via Zoom alla cerimonia di apertura della Mostra, aveva invitato registi e attori a dichiararsi contro la guerra.

Tra le star alla Mostra, anche Penelope Cruz, Elio Germano, Hugh Jackman, Stefano Accorsi.

(Foto Getty Images)