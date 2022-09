Harry Styles alla Mostra del Cinema e la curiosa polemica sul set

Harry Styles è stato il protagonista del red carpet alla 79° Mostra del Cinema di Venezia.

L'artista è al Lido per presentare il film di cui è protagonista, "Don't Worry Darling", diretto dalla sua fidanzata Olivia Wilde. Ma proprio la presentazione ha suscitato interrogativi e polemiche. Infatti Harry e Olivia non hanno sfilato insieme sul red carpet. Si sono limitati a posare insieme al cast completo, per la foto di gruppo. E non solo. Se già ci si chiedeva il motivo di un comportamento tanto discreto (anche se la coppia da sempre vive la sua relazione all'insegna del riserbo più assoluto), nuove domande sono affiorate quando l'attrice protagonista, Florence Pugh, non ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del film.

I soliti bene informati parlano di forti tensioni proprio tra la Pugh e Olivia Wilde, nate sul set del film. Il motivo? La relazione tra quest'ultima e Harry Styles. La Wilde allora era ancora sposata con Jason Sudeikis e, secondo il sito Page Six, l'affaire tra la regista e Styles avrebbe messo in imbarazzo la Pugh. Che si sarebbe anche lamentata del comportamento poco professionale di Olivia, che pare lasciasse spesso il set per incontrare Harry.

Da parte sua comunque Olivia Wilde ha cercato di spegnere ogni gossip. In conferenza stampa ha parlato molto bene della Pugh, affermando: "Florence è una forza. Siamo così grati che riesca venire stasera per il red carpet, nonostante sia impegnata nella produzione di 'Dune'. So bene, come regista, quanto sia pesante perdere un attore anche solo per un giorno, quindi sono molto grata a lei e al regista di 'Dune' Denis Villeneuve per averci aiutato. E stasera potremo celebrare il suo lavoro. Non posso dire quanto sia onorata di averla come protagonista. È straordinaria". Sulle polemiche, le ha descritte come "infiniti gossip dei tabloid e tutto il rumore che c'è in giro" e saggiamente, ha dichiarato: "Internet si alimenta da solo... Non sento il bisogno di contribuire; penso che sia sufficientemente ben nutrito".

(Foto Getty Images)