Penelope Cruz trionfa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra del Cinema è in pieno svolgimento e il red carpet vede sfilare il più scintillante star system internazionale. A trionfare, per eleganza e fascino, è stata Penelope Cruz, alla Mostra per presentare due film ("L’immensità" e "En los margenes"), che ha sfilato sul tappeto rosso con un sofisticato abito nero e fuchsia, tutto in pizzo, firmato Chanel.

Elegantissima anche Elodie, che debutta come attrice nel film "Mangiami l'anima", e che si è presentata sul red carpet in Valentino. E, in tema di belelzza alla Mostra, non è mancata neanche un'affascinante Irina Shayk.

La 79 Mostra del Cinema ha visto sfilare anche la campionessa (e neosposa) Federica Pellegrini, ospite dei Filming Italy Best Movie Award. Il documentario "Underwater", che racconta la sua vita, è stato premiato con il Best Movie Sport Award.

Embed from Getty Images

In tema di premi, il regista e sceneggiatore Paul Schrader ha ricevuto il suo secondo Leone d’oro alla carriera e ha presentato, fuori concorso, il suo ultimo film, "Master Gardener", interpretato da Sigourney Weaver.

(Foto Getty Images)