Bradley Cooper: l'incredibile trasformazione per il suo nuovo film

Bradley Cooper è impegnato sul set del suo nuovo film, "Maestro", di cui è regista e interprete. Sono appena state diffuse le prime immagini delle pellicola e la trasformazione di Bradley è davvero sorprendente. E' quasi impossibile infatti riconoscerlo quando interpreta l'anziano Leonard Bernstein, il grandissimo direttore d'orchestra, compositore e pianista statunitense, noto al grande pubblico per musical come "West Side Story" o per la colonna sonora (premiata con l'Oscar) per "Fronte del porto".

Il cast del film (tra i produttori Martin Scorsese e Steven Spielberg) vanta anche Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke.

La pellicola racconta la storia d'amore assai poco convenzionale tra Bernstein e Felicia Montealegre Cohn. Leonard e Felicia intrecciarono le loro vite per 30 anni, tra due fidanzamenti, un matrimonio durato 25 anni e tre figli (Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons).

Nel 1976 Bernstein lasciò Felicia perché aveva deciso di non nascondere più il proprio orientamento sessuale. L'artista diede inizio a una convivenza con il direttore d'orchestra Tom Cothran, ma si occupò della moglie, che era stata colpita da un male gravissimo, fino alla sua morte.

(foto Getty Images)