Pierfrancesco Favino ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 18.25 Pierfrancesco Favino è ospite di Radio Monte Carlo durante il programma Take It Easy. Il celebre attore parlerà a Tamara e Giancarlo dell'ultimo film che ha interpretato, "Nostalgia", diretto da Mario Martone e presentato al Festival del Cinema di Cannes.

La pellicola racconta la storia di Felice Lasco (interpretato da favino), che torna a Napoli dopo aver vissuto molti anni in Egitto per rivedere la madre. L'uomo si lascia incantare dalle case e dalle chiese del rione Sanità e ricorda la vita lontana trascorsa con Oreste, il migliore amico d’infanzia con il quale condivide un segreto. Quando è evidente che Napoli rappresenta per lui una vita ormai perduta e che dovrebbe tornare al più presto da dove è venuto, viene inchiodato dalla forza invincibile della

nostalgia.

(foto ufficio stampa Fosforo)