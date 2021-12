Christian De Sica e Alessandro Siani ospiti di Radio Monte Carlo

Oggi alle 12.00 Christian De Sica e Alessandro Siani sono ospiti di Radio Monte Carlo durante Due come noi per raccontarsi ai microfoni di Rosaria e Max.

I due attori presentano il loro ultimo film “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, diretto da Alessandro Siani. Nel cast anche Angela Finocchiaro e Diletta Leotta.

La pellicola, una commedia natalizia, racconta della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, che domina il mercato per tutto l'anno tranne che nel periodo di Natale. Per far fallire Babbo Natale, l'azienda allora assolda il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare un nuovo manager: Genny Catalano, un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai, ma alla fine la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Il film, ha dichiarato Siani, "è una miscela esplosiva fatta di gag, azione e sentimenti. Abbiamo anche inserito elementi nuovi che non corrispondono all’ immagine classica del racconto natalizio, come la slitta senza renne, i simpatici e immensi elfitussi, e le scope elettriche.

Una visione moderna che ci piaceva portare avanti. E poi c'è la linea sentimentale che qui non si limita alla

classica storia d'amore fra i due protagonisti ma piuttosto, come nella migliore tradizione natalizia, si

espande per raccontare lo spirito più tipico di questa magica festa: quell'amore che ci rende persone migliori,

capaci di donarsi agli altri anche se questo comporta un sacrificio personale, perché in fondo, solo nella

condivisione c'è la vera felicità".